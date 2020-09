अनुराधा पौडवाल यांच्या मुलाचे अवघ्या 35 व्या वर्षी निधन

प्रसिद्ध पार्श्वगायिका अनुराधा पौडवाल यांचा मुलगा आदित्य पौडवाल याचे निधन झाले. वयाच्या अवघ्या 35 व्या वर्षी त्याने अखेरचा श्वास घेतला. मूत्रपिंडाच्या व्याधीने आदित्यला ग्रासलेले होते. मूत्रपिंड निकामी झाल्याने त्याचे निधन झाल्याचे कळाले आहे. शनिवारी म्हणजेच 12 सप्टेंबर रोजी पहाटे त्याने अखेरचा श्वास घेतला. आदित्य हा त्याची आई अनुराधा आणि वडील दिवंगत संगीतकार अरुण पौडवाल यांच्याप्रमाणेच संगीत क्षेत्रामध्ये होता. संगीतकार म्हणून त्याने स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच्या पश्चात त्याची आई आणि बहीण कविता पौडवाल असा परिवार आहे.

गायिका नेहा राजपाल यांनी ट्विट करून आदित्यच्या जाण्याने आपल्याला जबर धक्का बसल्याचे म्हटले आहे. इतक्या तरुण वयात त्याचे जाणे चटका लावणारे आहे असं तिने म्हटले आहे.

Shocking unbelievable to lose most talented artist Aditya Paudwal .. so young gone too soon .. may the family have courage to take this tragedy .. Rest in peace

