आदित्य ठाकरे यांनी वरळीत घेतली आचार्य श्री नये पद्मसागर जी यांची भेट

युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज आचार्य श्री नये पद्मसागर जी यांची भेट घेतली. वरळी येथे आदित्य ठाकरे यांनी त्यांची भेट घेतली. यासंदर्भात त्यांनी ट्विट करत माहिती दिली.

या भेटीबद्दल आदित्य ठाकरे म्हणाले की, ”आचार्य श्री नये पद्मसागर जी यांना भेटणे ही माझ्यासाठी नेहमीच एक विशेष अनुभूती असते, कारण ते नेहमी मला त्यांचे प्रेम आणि आशीर्वाद देतात. आज माझ्या मतदारसंघ असलेल्या वरळीत त्यांची भेट घेतली.”

Always a special feeling to meet Acharya Shri Naye Padma Sagar ji, as he showers his love and blessings on me. Met him today in my constituency, Worli. pic.twitter.com/OVhljBE6f0

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 11, 2023