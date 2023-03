देशातील लोकशाही आणि संवैधानिक आदर्शांच्या अंताकडे आपली वाटचाल – आदित्य ठाकरे

अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात सूरत न्यायालयाने दोषी ठरवल्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. लोकसभा सचिवालयाकडून ही कारवाई करण्यात आल्यानंतर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

राहुल गांधींवर करण्यात आलेल्या या कारवाईवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटले की, आपल्या देशातील लोकशाही आणि संवैधानिक आदर्शांच्या नियोजित अंताकडे आपण वेगाने वाटचाल करत आहोत. उचलण्यात आलेले प्रत्येक पाऊल हे आता सिद्ध करत आहे. हे केवळ राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेबद्दल नाही, तर हे एक नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांबद्दल आहे. त्यामुळे आता आपण देशात लोकशाही जिवंत आहे असे म्हणू शकतो की नाही.

Every high handed step now proves that we are moving rapidly towards a planned end to democracy and constitutional ideals in our country.

This is not about only @RahulGandhi or one disqualification.

This is about all of us as citizens, and whether we can say democracy is alive

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 24, 2023