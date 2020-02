कुणाल कामरा जोकर आहे, इंडिगो एअरलाइन्स वादावर अदनान सामीचे वक्तव्य

पॉलिटिकल कॉमेडियन कुणाल कामरा पत्रकार अर्णब गोस्वामीशी विमानात भिडला होता. विमान प्रवासादरम्यान कुणालने अर्णब गोस्वामीवर प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. त्याचा व्हिडीओही कुणालने आपल्या ट्विटरवर शेअर केला होता. विमानात गैरवर्तणूक केल्याप्रकरणी इंडिगो विमान कंपनीने कुणाल कामरावर सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. आता या वादात अदनान सामी यानेही उडी घेतली आहे. अदनान याने ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात तो म्हणाला आहे की, या घटने दरम्यान अर्णब गोस्वामी हे आपल्या आवडत्या अभिनेत्याचा चित्रपट पाहत होते. यामुळेच त्यांनी कुणालच्या बोलण्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

अदनानने ट्विटमध्ये पुढे लिहिलं आहे की, ‘मी माझ्या प्रिय मित्राशी बोलत होतो. त्यावेळी मला राहवलं नाही आणि मी त्यांना विचारलं की, एक जोकर तुम्हाला राग येईल असे कृत्य करत होता. तुमच्यावर कठोर टीका करीत होता. तरी तुम्ही इतके शांत कसे होता.’ त्यावर ते म्हणाले की, ते अभिनेता अँथनी हॉपकिन्सचे मोठे चाहते आहेत आणि त्यावेळी ते नेटफ्लिक्सवर टू पॉप्स पाहत होते. हे किती कूल आहे, असे अदनान सामी याने आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे. दरम्यान यावर कुणाल कामरा याने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

I was just speaking to my dear friend #ArnabGoswami & couldn’t help asking him how he remained so calm while he was being verbally assaulted by a joker. He said that since he’s a huge fan of Anthony Hopkins, he was watching “Two Popes” on @NetflixIndia!!

How ‘Cool’ is that?? pic.twitter.com/GrMsUftodk

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) February 9, 2020