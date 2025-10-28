Crime News – कुलाबा, धारावीत वास्तव्य करणारे अफगाणी नागरिक गजाआड

सामना ऑनलाईन
|

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनधिपृतपणे धारावी आणि कुलाबा येथे राहणाऱ्या अफगाणिस्तानच्या सहा नागरिकांना गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. मोहम्मद जाफर नबीउल्लाह खान, असद समसुद्दीन खान, मोहम्मद रसूल खान, अख्तर जमालुद्दीन, झिआउल हक्क खान, अब्दुल खान अशी त्यांची नावे आहेत. त्या सर्वाना अटक करून न्यायालयात हजर केले होते.

कुलाबा आणि धारावी परिसरात काही अफगाणी नागरिक राहत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या युनिट 1 आणि युनिट 5 च्या अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्या माहितीची शहनिशा पोलिसांनी केली. त्यानंतर पोलिसांनी पुलाबा आणि धारावी येथून सहा जणांना ताब्यात घेतले. सुरुवातीला त्यानी ते हिंदुस्थानी नागरिक असल्याचे सांगितले. कसून चौकशी केल्यावर त्यांनी अफगाणी नागरिक असल्याची कबुली पोलिसाना दिली. अटक अफगाणी नागरिक हे गेल्या दहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय व्हिसावर दिल्लीत आले. दिल्लीत काही महिने वास्तव्य केल्यानंतर ते मुंबईत आले. मुंबईत आल्यावर ते कुलाबा आणि धारावी येथे राहत होते अशी माहिती तपासात समोर आली आहे.

 

तरुणीच्या विनयभंग प्रकरणी गुन्हा दाखल 

तरुणीशी लगट करून एकाने विनयभंग केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी बांगूर नगर पोलिसांनी तरुणाविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे.

पीडित तरुणी ही गोरेगाव परिसरात राहते. शनिवारी रात्री ती सार्वजनिक स्वच्छतागृहाच्या दिशेने जात होती. तेव्हा तिला कोणीतरी दगड मारला. तिने मागे वळून पाहिले असता तेथे यासीन हा उभा होता. तेव्हा तरुणीने त्याच्याकडे रागाने पाहिल्यावर त्याने मोबाईलची स्क्रीन तिच्या दिशेने नेली. त्याच्या मोबाईलवर अश्लील व्हिडिओ सुरू होते. त्याने अश्लील व्हिडिओ तिला दाखवून तिच्याशी लगट केल्याचा आरोप आहे.  तरुणीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

स्टेशनवरील नाश्ता पडला १२ हजाराला, तरुणीचा मोबाईल चोरीला

मांडवा-गेटवे जलवाहतूक ठप्प, जीवाची दिवाळी करण्यासाठी आलेले हजारो पर्यटक अलिबागमध्येच अडकले

सडलेल्या भाज्यांचा खच, आंबेनळी घाट बनला ‘डम्पिंग ग्राऊंड’

पावसाने खेळ मांडला… आधार कुणाचा न्हाई… ठाणे, पालघर, रायगडात बळीराजा उद्ध्वस्त; वीटभट्ट्यांचा चिखल

थोडक्यात बातम्या – प्राधिकरण देणार स्वयंपुनर्विकासाला गती

प्रिमॅच्युअर मुलांसाठी ‘केईएम’ रुग्णालयात निओनेटल व्हेंटिलेटर! अनुराधा पौडवाल यांच्या ‘सूर्योदय’ फाऊंडेशनचा पुढाकार

ट्रेंड- पालखी निघाली राजाची…

अदानीला 33 हजार कोटींचे कर्ज देता, आम्हाला 33 हजारांचे तरी द्या ! ठाण्यात राष्ट्रवादीचे अनोखे आंदोलन

हे करून पहा- घरातील झुरळं घालवायची असतील तर…