अफगाणिस्तानच्या खेळाडुमुळे बेघरांची दिवाळी झाली गोड; व्हिडिओ व्हायरल…बघा त्याने नेमके काय केले…

अफगाणिस्तानचा सलामीवीर रहमानुल्ला गुरबाज रविवारी पहाटे अहमदाबादच्या रस्त्यांवर फिरत होता. यावेळी त्याने बेघरांना दिवाळी साजरी करता यावी, या हेतूने त्याने एक काम केले. त्याच्या खिलाडूवृत्तीसह त्याने दाखवलेल्या माणुसकीचेही कौतुक होत आहे. याबाबतचा व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे.

दिव्यांचा सण, दिवाळी सर्वांना साजरी करता यावी यासाठी गुरबाजने बेघरांना पैसे दिले आहेत. मात्र, हे करताना त्याने कोणताही गाजावाजा केला नाही. तसेच झापलेल्या बेघरांना न उठवता त्याने त्यांच्या बाजूला पैसे ठेवले आणि निघून गेला. याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यात दिसते की, बेघर ज्या ठिकाणी झोपले होते, तिथे गुरबाज एका रस्त्यावर थांबला. गुरबाजने त्यांना न उठवता शांतपणे त्यांच्या बाजूला पैसे ठेवले आणि गाडीत बसून निघून गेला. यानंतर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.

Rahmanullah Gurbaz silently gave money to the needy people on the streets of Ahmedabad so they could celebrate Diwali.

– A beautiful gesture by Gurbaz. pic.twitter.com/6HY1TqjHg4

