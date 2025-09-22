बिष्णुपूर हल्ल्यानंतर सुरक्षा दल अलर्टवर; गुप्तचर यंत्रणांकडून धोक्यांचा इशारा

मणीपूरच्या बिष्णुपूरमध्ये झालेल्या हल्ल्यात आसाम रायफल्सच्या दोन जवानांचा मृत्यू झाल्यानंतर सुरक्षा दल अलर्ट झाले असून गुप्तचर यंत्रणांनी देशाच्या पूर्वेकडील राज्यात धोक्यांचा इशारा दिला आहे. शेख हसीना यांच्या हकालपट्टीनंतर बांगलादेशमध्ये वाढत्या कट्टरपंथी कारवाया, हुजी, अन्सार बांगला आणि पाकिस्तानच्या आयएसआयमधील वाढत्या संबंध आणि सीमापार शस्त्रास्त्र तस्करीत वाढ झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे या पूर्वेकडील राज्यात धोका वाढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
मणिपूरच्या बिष्णुपूर जिल्ह्यात शुक्रवारी आसाम रायफल्सच्या जवानांवर झालेल्या हल्ल्यात दोन जवान शहीद झाले आणि पाच जण जखमी झाले. सुरक्षा दलांविरुद्ध झालेला हा मोठा हल्ला आहे. 33 आसाम रायफल्सच्या जवानांना घेऊन जाणारे वाहन इम्फाळहून बिष्णुपूरकडे जात असताना हा हल्ला झाला. शेख हसीना सरकार हटवल्यानंतर बांगलादेशमध्ये कट्टरपंथी इस्लामी पक्ष आणि संघटनांच्या उदयानंतर सुरक्षा यंत्रणेतील सूत्रांनी यापूर्वीच परिस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. पूर्वेकडील नियमित सुरक्षा पुनरावलोकनांमुळे बांगलादेशातून ईशान्येकडील राज्यांच्या अंतर्गत भागात बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे आणली जात आहेत.
बांगलादेश-पाकिस्तान-आधारित नेटवर्कच्या मोठ्या हालचालींमुळे देशात चिंता निर्माण झाली आहे. ऑपरेशन सिंदूर आणि 2025 च्या अखेरीस आणि 2026 मध्ये अनेक पूर्वेकडील राज्यांमध्ये निवडणुका होत असल्याने या चिंता विशेषतः तीव्र होत आहेत. सूत्रांनी असेही सूचित केले आहे की HUJI आणि अन्सार बांगला सारख्या प्रतिबंधित गटांमध्ये पाकिस्तानच्या ISI च्या घटकांशी थेट संपर्क आणि संवाद वाढला आहे. सूत्रांनी सांगितले की, देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांना असलेला धोका गंभीर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मणिपूरसह संपूर्ण प्रदेशात एजन्सी हाय अलर्टवर आहेत.