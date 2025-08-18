कबुतरांना दाणे घालायचे का? पालिकेने मागितले मुंबईकरांचे मत

सामना ऑनलाईन
|

कबुतरांना खाद्य घालण्यास न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर दादर येथील कबुतरखाना ताडपत्री टाकून बंद केला आहे. तरी मोठय़ा संख्येने कबुतरे अजूनही येथे आहेत. त्यांना चोरीछुपे दाणे घालण्याचा प्रयत्नही होत असल्याचे व्हिडीओ समोर येत आहेत. अशावेळी कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने ठराविक वेळेत दाणे घालायचे का याबाबत पालिकेने मुंबईकरांकडून मते मागवली आहेत.

दादर कबुतरखाना ट्रस्ट बोर्ड, यास्मिन भन्साळी ऍण्ड कंपनी आणि श्रीमती पल्लवी पाटील, ऑनिमल ऍण्ड बर्डस् राईटस् ऑक्टिविस्ट यांच्याकडून कबुतरखान्यांबाबत मुंबई महानगरपालिकेला अर्ज देण्यात आले आहेत. हे अर्ज महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous?guest_user-english या लिंकवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

  • नागरिकांनी कबुतरखान्यांच्या ठिकाणी कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य द्यावे की नको याबाबत 18 ऑगस्ट ते 29 ऑगस्टदरम्यान हरकती आणि सूचना नोंदवाव्यात, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
  • महापालिकेच्या [email protected] या ई-मेल आयडीवर हरकती आणि सूचना नोंदवता येणार आहेत. ‘कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, तिसरा मजला, एफ-दक्षिण विभाग कार्यालय इमारत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, परळ, मुंबई-400 012’ या पत्त्यावरही सूचना व हरकती पाठवता येतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मंत्रालयात आता कार प्रवेशावरही निर्बंध, खासदार-आमदारांच्या मोटारींना ‘नो पार्किंग’

‘आरे’चे स्टॉल्स अजूनही सुरू कसे? हायकोर्टाने महापालिकेकडून मागवले उत्तर

महाराष्ट्रात जादूने 1 कोटी मतदार वाढवले! राहुल गांधी बरसले… बिहारमध्ये मतदार अधिकार यात्रेचे तुफान

आधी मतचोरी आता शिरजोरी! निवडणूक आयुक्तांचा राहुल गांधींना दम; सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र द्या, नाहीतर देशाची माफी मागा

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन एनडीएचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार

supreme court

न्यायालय सर्वोच्च नाही! मोदी सरकारचा सुप्रीम कोर्टाशी पंगा

कोकणात पूरस्थिती, मुंबईला आज रेड अलर्ट

कृषी खातं म्हणजे लई त्रास, भरणेंना नव्या खात्याचा भार

लोकशाहीसाठी निवडणूक लाइफलाइन, उत्तराखंड हायकोर्टाचे परखड मत