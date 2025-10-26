दिवाळीत पुणे बाजार समितीत टपर्‍यांचा पाऊस; बाजार समिती सचिवांचे वारंवार दुर्लक्ष, पंधरा दिवसांत दुसरी टपरी

सामना ऑनलाईन
|

एकीकडे पुणे बाजार समितीमधील बेकायदा टपर्‍या, स्टॉल काढण्याची घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिवेशनात केली. मात्र, दिवाळीच्या सुट्टीत मार्केटयार्डात पुन्हा नव्याने दोन टपर्‍या पडल्या आहेत. वाहतुकीला अडचणी होतील अशा ठिकाणी टपर्‍या टाकल्याने बाजारात दररोज कोंडी होऊ लागली आहे. मात्र, याकडे बाजार समितीचे दुर्लक्ष आहे.

चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन प्रशासकांच्या काळात वाहतुकीला अडथळा ठरणार्‍या आणि बेकायदेशीर टपर्‍या हटविल्या होत्या. बाजार समितीवर संचालक मंडळ आल्यापासून फळे भाजीपाला, गुळ भुसार विभागात टपर्‍या पडत आहेत. दोन आठवड्यापुर्वी फळे भाजीपाला विभागात जय शारदा गजानन गणपती मंडळासमोर एक भली मोठी टपरी पडली होती. आता त्या टपरीलगत आणखी मोठी टपरी थाटली आहे. या टपर्‍यांचा पसारा अर्ध्या रस्त्यात आला आहे. यामुळे बाजारात शेतमालाची ने आण करणार्‍या वाहनांना अडथळा होत आहे. तर, शेतमाल ने आण करताना कामागारांना त्रास होतो. या सर्व अडचणींमुळे परिणाम शेतमालावर होतो आणि शेतकर्‍यांचे नुकसान होत असाताना बाजार समितीचे सचिव याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे.

सुरक्षा अधिकार्‍यांचे खिसे गरमागरम

यापुर्वी टपरी काढण्याचे आदेश कर्मचारी अधिकारी यांना दिल्याचे बाजार समितीचे सचिव डॉ.राजाराम धोंडकर यंनी सांगितले होते. मात्र, टपरी हटविण्याऐवजी नविन टपरी पडली. सचिवांचे एकीकडे दुर्लक्ष होत आहे. सुरक्षा विभागातील अधिकार्‍यांचे खिसे गरम झाल्यामुळे नवनविन टपर्‍या पडू लागल्याची चर्चा बाजार समितीत आहे. यावर सध्या तरी बाजार समिती प्रशासनाने प्रतिक्रया देणे टाळले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राहुरी न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांचे बंगले चोरट्यांनी फोडले, पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह

टायर फुटल्याने धावती एसी बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी, 40 प्रवासी थोडक्यात बचावले

अखेर मुदत संपलेली आडते असोसिएशन लागली कामाला, आडत्यांना ‘स्पीड’मध्ये सर्वसाधारण सभेची नोटीस

video

Video – पंतप्रधान मोदींसाठी तयार केली खोटी यमुना, पाईपने आणलं स्वच्छ पाणी

समुद्रकिनाऱ्यावर पोलीस सतर्क , दापोली पाठोपाठ गणपतीपुळे किनाऱ्यावर गस्त

फलटण प्रकरणात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागी किंवा मदत करणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई झालीच पाहिजे! – वडेट्टीवर

रिल्ससाठी बाईकवर करत होता स्टंट, नंतर असे काही घडले आणि जीवावर बेतले

Dapoli News – ‘मार्केट डे’ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये उमटली लघुउद्योगाची जाणीव’

अनंत सिंह स्टेजवर पोहोचताच स्टेज कोसळला आणि पुढे जे घडले ते भयंकर