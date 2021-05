चिंताजनक! मानवाकडून प्राण्यांना संक्रमण, इटावामध्ये 2 सिंहीणी कोरोना पॉझिटिव्ह

मानवासह प्राण्यांमध्येही कोरोना पसरू लागला आहे. हैदराबादमधील नेहरू जूलॉजिकल पार्क (NZP)मधील आठ सिंहांनंतर आता इटावामध्ये असणाऱ्या लायन सफारी पार्कातील (Etawah Safari Park) दोन सिंहीणी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्या आहेत. लायन सफारी पार्काच्या संचालकांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

पार्कातील गौरी (वय – 3 वर्ष 8 महिने) आणि जेनिफर (वय – 9 वर्ष) या दोन सिंहिणींना कोरोनाची लागण झाली आहे. तपासणीमध्ये दो्न्ही सिंहिणींच्या शरीराचे तापमान 104 ते 105 अंश सेल्सियस दिसून आले. यानंतर त्यांच्यावर तात्काळ उपचार सुरू करण्यात आले. तसेच त्यांच्या रक्ताचे आणि शौचाचे नमुने अखिल भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था बरेली येथे पाठवण्यात आले. यानंतर दोघींना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले. तेव्हापासून दोन्ही सिंहीणी आयसोलेशनमध्ये आहेत.

Two lionesses have tested positive for COVID-19 at Etawah Safari Park. Both of them have been kept in isolation: Director, Etawah Safari Park

