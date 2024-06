फोनवर बोलणं महागणार! Jio पाठोपाठ Airtel कडूनही दरवाढीचा निर्णय, या तारखेपासून मोजावे लागणार ज्यादा पैसे

देशात दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. एकीकडे भाज्या, फळे महागली आहेत, तर दुसरीकडे आता गरजेची झालेली मोबाइल सेवाही महाग होत आहे. जिओ ने आपल्या 5जी इंटरनेट आणि रिचार्जच्या दरात जवळपास 20 ते 25 टक्क्यांनी दरवाढ केली आहे. त्या पाठोपाठ आज Airtel ने देखील दरवाढ जाहीर केली आहे.

Airtel ने सुधारित मोबाइल दरांची घोषणा केली. या किमती Bharti Hexacom Ltd. मंडळांसह सर्व मंडळांना लागू आहेत, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. Airtel च्या सर्व योजनांसाठी नवीन दर http://www.airtel.in वर उपलब्ध असतील. 3 जुलै 2024 पासून सुरू होणार आहे. Airtel च्या पोस्टपेड प्लानमध्ये जवळपास 40 ते 50 रुपयांची दरवाढ झाली आहे. तर प्रिपेड प्लान्स मध्ये कमीत कमी 20 ते जास्तीत जास्त 200 रुपयांची वाढ झाली आहे.

Airtel announces revised mobile tariffs. These prices apply to all circles, including Bharti Hexacom Ltd. Circles. The new tariffs for all Airtel plans will be available on https://t.co/jASVh3skYf. in starting July 3rd, 2024. pic.twitter.com/3GL5vTF1xr

