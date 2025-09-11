नेपाळ हिंसाचारानंतर उत्तर प्रदेशलगतच्या सीमेवर कडक सुरक्षा व्यवस्था, हिंदुस्थानींसाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी

नेपाळमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर हिंदुस्थानलगतच्या सीमा भागांवर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कृष्णा यांनी बुधवारी सांगितले की, गेल्या तीन दिवसांत नेपाळमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सीमेवर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात येत आहे. डीजीपी म्हणाले की, पोलिस नेपाळी एजन्सींच्या संपर्कात आहेत परंतु प्राधान्य हिंदुस्थानी नागरिकांना मदत करणे आणि कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ टाळणे आहे.
राजीव कृष्णा यांनी राज्य पोलिस मुख्यालयात पत्रकारांना सांगितले की, मंगळवारपासून नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या उत्तर प्रदेशातील सर्व सातही जिल्ह्यांमध्ये दक्षता आणि अतिरिक्त पोलिस दल तैनात करण्याची खात्री करण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, सर्व सीमा चौक्या, जवळील पोलिस स्टेशन आणि सीमेवरून येणाऱ्या सर्व हालचालींवर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. अधिकारी सर्व हालचालींवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. डीजीपी म्हणाले की, नेपाळमध्ये अडकलेल्या आणि परत येऊ इच्छिणाऱ्या हिंदुस्थानी नागरिकांना मदत करण्यासाठी चार हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत. हेल्पलाइन नंबर-0522-2390257, 0522-2724010 व 9454401674 या क्रमांकांवर कोणतीही तक्रार आल्यावर, आवश्यक ती मदत देण्यासाठी ते त्वरित सीमा अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जातात.
कृष्णा म्हणाले की, राज्य पोलिस पूर्ण दक्षता राखण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनांनुसार काम करत आहेत. खुल्या सीमेच्या मुद्द्यावर त्यांनी सांगितले की, सर्व पारंपारिक, अपारंपारिक आणि अनौपचारिक मार्गांवर देखरेख कडक करण्यात आली आहे. डीजीपी म्हणाले की, मी काल सशस्त्र सीमा दल (एसएसबी) च्या महासंचालकांशीही बोललो आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयात एक बैठक झाली ज्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या.
नेपाळला लागून असलेल्या राज्यातील प्रत्येक सीमावर्ती जिल्ह्यात प्रांतीय सशस्त्र दलाच्या (पीएसी) दोन अतिरिक्त कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच, अतिरिक्त पोलिस दल तैनात करण्यात आले आहे आणि सर्व रस्त्यांवर कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. नेपाळच्या एजन्सींशी समन्वय साधण्याबाबत विचारले असता, कृष्णा म्हणाले की ते संपर्कात आहेत. परंतु हिंदुस्थानी नागरिकांना मदत करणे आणि कोणताही गोंधळ टाळणे हे प्राधान्य आहे. या संदर्भात आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत नेपाळमध्ये परिस्थिती कशी राहते यावर पुढील कारवाई अवलंबून असेल असे ते म्हणाले.