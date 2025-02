शिवराज सिंह चौहानांनंतर पंजाब भाजप अध्यक्षांना विमानात मिळाली तुटलेली खुर्ची, X वरून व्यक्त केला संताप

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना दोन दिवसांपूर्वी एअर इंडियाच्या विमानात तुटलेली खुर्ची बसायला मिळाली होती. त्याबाबत त्यांनी सोशल मीडियावरून संतापही व्यक्त केला होता. ही घटना ताजी असतानाच पंजाबमधील भाजपचे अध्यक्ष सुनील जखार यांच्यासोबतही इंडिगो कंपनीच्या विमानात असाच प्रकार घडला. जखार यांनी X वर इंडिगोच्या विमानातील तुटलेल्या खुर्चीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

It seems broken seats, as pointed out by Sh @ChouhanShivraj ji are not the exclusive domain of Air India. Here are some pictures of an Indigo Chd-Del flight on 27th January showing many seats having loosely thrown cushions and not the regular fitted seats conforming to the safety… pic.twitter.com/0f5R9ckAQd

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) February 23, 2025