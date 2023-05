‘द केरळ स्टोरी’वरील बंदीवर अनुराग कश्यप केलं सडेतोड ट्विट

8 मे रोजी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर राज्यात बंदी घातली होती. पश्चिम बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका असल्याचे कारण देत राज्य सरकारने चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली. सुदिप्तो सेन दिग्दर्शित, अदा शर्मा अभिनीत हा चित्रपट ट्रेलर रिलीज झाल्यापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. याला अनेक राज्यांतून तीव्र विरोधही होत आहे. यादरम्यान अनुराग कश्यपने बंदीबाबत बोलताना ट्विटरवर एक महत्त्वाची नोट शेअर केली आहे.

‘द केरळ स्टोरी’ बद्दलच्या सर्व वादांच्या दरम्यान, हा चित्रपट अखेर 5 मे रोजी प्रदर्शित झाला. 8 मे रोजी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली. बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले की हा चित्रपट राज्यात चालणाऱ्या स्क्रीनवरून हटवला जाईल. ‘बंगालमध्ये शांतता राखण्यासाठी’ आणि द्वेषपूर्ण गुन्हेगारी आणि हिंसाचाराची कोणतीही घटना टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.

यादरम्यान अनुराग कश्यपने ट्विटरवर फ्रेंच लेखक व्होल्टेअर यांचे एक कोट शेअर केले. त्यात लिहिले होते, ‘तुला जे म्हणायचे आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही, पण मी मरेपर्यंत तुझ्या ते बोलण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करीन.’ सोबत त्याने लिहिले, ‘तुम्ही चित्रपटाशी सहमत असाल किंवा नसो, मग तो प्रचार असो. विरोधी प्रचार, आक्षेपार्ह किंवा नाही, त्यावर बंदी घालणे चुकीचे आहे.’

You agree with the film or not, be it propaganda, counter propaganda, offensive or not, to ban it is just wrong. pic.twitter.com/DxNFJC1N4w

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) May 9, 2023