पुन्हा एकदा द एलिफंट व्हिस्पर्स – बोमन आणि बेलीच्या घरी झालं नवीन सदस्याचं आगमन

ऑस्कर पुरस्कार मिळालेल्या द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्युमेंट्रीमुळे बोमन आणि बेली हे दांपत्य जगभरात प्रसिद्ध झाले. या डॉक्युमेंट्रीमुळे या दोघांच्याही आयुष्यात खूप सकारात्मक बदल घडून आले आहेत. या दोघांच्या कुटुंबामध्ये आता एक नवीन सदस्य आला आहे… हिंदुस्थानला ऑस्कर मिळवून देणाऱ्या ‘द एलिफंट व्हिस्परर्स’ डॉक्युमेंट्रीमधून तामिळनाडूमधील मुदुमलाई व्याघ्र प्रकल्पात राहणारे बोमन आणि बेली दांपत्य संपूर्ण जगात प्रसिद्ध झालं आहे.नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या ‘द एलिफंट व्हिस्परर्स’ला बेस्ट डॉक्युमेंटरीला ऑस्कर २०२३ मध्ये शॉर्ट फिल्मचा पुरस्कार मिळाला आहे.

‘द एलिफंट व्हिस्परर्स’ या डॉक्युमेंटरीमधून कळपापासून विभक्त झालेली हत्तीची पिल्लं आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्या बोमन आणि बेली आपल्या बाळांसारखी ते कशी काळजी घेतात हे दाखवलं आहे. तसंच हत्तीची पिल्लं आणि बोमन-बेली यांच्या निर्माण होणारे भावबंध दाखवले आहेत. याला सर्वोत्कृष्ट डॉक्युमेंट्रीचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर जागतीक पातळीवर सर्व हिंदुस्थानींची मान आभिमानानं उंचवली गेली आहे. या डॉक्युमेंट्रीनंतर बोमन आणि बेली यांच्या आयुष्य खूप बदललं आहे.

The Circle of life continues #TheElephantsWhisperers Bomman & Bellie are now foster parents to another orphaned baby elephant from Dharmapuri,now in #Mudumalai after Team #TNForest tried its best to reunite the 4 months old calf with herd. We are happy he is in safe hands. vc-ss pic.twitter.com/YVbG7bzGJh

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) March 24, 2023