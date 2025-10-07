थातूरमातूर ‘पॅकेज’ची घोषणा नको! हेक्टरी 50 हजार आणि कर्जमाफी करा! उद्धव ठाकरे यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

सामना ऑनलाईन
|

पुराच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला आताच मदतीचा हात दिला नाही तर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्या नष्ट होतील. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांतर्फे पंतप्रधानांना मी हात जोडून नम्र विनंती करीत आहे की, थातूरमातूर घोषणा न करता शेतकऱयांना जे हवे तेच द्या!

पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत असून मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकरी त्यांच्याकडे आशेने पाहत आहेत. पंतप्रधानांनी शेतकऱयांना हेक्टरी 50 हजार नुकसानभरपाई आणि संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करावी. उगाच थातूरमातूर घोषणा करून जाऊ नये, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

पंतप्रधान मोदी हे 8 आणि 9 ऑक्टोबरला मुंबई दौऱ्यावर येत असून ते विविध विकासकामांची उद्घाटने करणार आहेत, पण मराठवाडय़ातील पूरग्रस्तांसाठी पंतप्रधान कोणते विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणार आहेत त्याकडे महाराष्ट्राच्या जनतेचे लक्ष आहे. पंतप्रधानांच्या दौऱयाचा लाभ पूरग्रस्त शेतकऱयांना व्हायला हवा असे सांगून शिवसेना पक्षप्रमुखांनी ठणकावले की, ‘‘संपूर्ण मराठवाडा आजही चिखलात आणि पाण्यात आहे. पिके, घरे, पशुधन तर गेलेच; पण जमीन साफ खरवडून गेली त्यावर किमान दोन पिढ्या पीक घेता येणार नाही. 40 लाख शेतकरी, 60 लाख एकर शेतीला पुराचा फटका बसला असून पंतप्रधानांनी ‘पॅकेज’ची धूळफेक न करता हेक्टरी 50 हजार थेट मदत आणि कर्जात बुडालेल्या शेतकऱयांना कर्जमाफीची घोषणा करावी.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबई विद्यापीठाला ‘फिक्के’चा सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

आलिशान फ्लॅट लॉटरीशिवाय खरेदी करता येणार, ताडदेवमधील म्हाडाच्या घरांची ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर विक्री

भरपाईच्या प्रस्तावाचे काम अजूनही सुरूच; अतिवृष्टीनंतरची आजची तिसरी कॅबिनेट, केंद्राची मदत आल्याशिवाय राज्याची मदत नाही 

राज्यात 199 महिला नगराध्यक्ष होणार; नगर परिषद, नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर

सर्वेच्च न्यायालयातील धक्कादायक घटना… देशभरात संताप; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न, हल्लेखोर वकिलाची घोषणाबाजी, सनातन का अपमान नही सहेगा हिंदुस्थान

6 आणि 11 नोव्हेंबर बिहारमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान, 14 तारखेला निकाल

प्रभागरचनेला मंजुरी, जानेवारीच्या मध्यावर मुंबईत निवडणूक, महापालिकेत 227 वॉर्ड कायम

शिवसेनेचे शेतकऱ्यांसाठी उद्या राज्यव्यापी आंदोलन

ST-bus-Logo

एसटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर महामंडळ उदासीन; पगारासाठी पैसे नाहीत, सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा