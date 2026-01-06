लिंबू कोणी मारीला! अहिल्यानगरात ऐन निवडणुकीत जादूटोणा

सामना ऑनलाईन
|

अहिल्यानगर शहरात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून जोरदार प्रचार केला जात असताना अहिल्यानगरमधील आनंद नगर परिसरात लिंबू-टोणा केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे परिसरात एकच चर्चा रंगली आहे. मागील काही दिवसांपासून आनंदनगर परिसरात विविध ठिकाणी भारलेले लिंबू आढळून येत आहेत. हे नेमके कोण आणि कशासाठी करत आहे, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज तपासले असताना एका दुचाकीवरून एक पुरुष आणि महिलेने हे लिंबू टाकल्याचे दिसत आहे. या फुटेजची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडणुकीत निष्काळजीपणा खपवून घेणार नाही, महापालिका आयुक्तांचे निवडणुकीच्या आढावा बैठकीत निर्देश

म्हणे, इलेक्शन डय़ुटीची पत्रे चुकून पाठवली! हायकोर्टाने दरडावल्यानंतर आयुक्त गगराणी बॅकफूटवर

मोठी बातमी! जिल्हा परिषद निवडणुकांचे पडघम वाजणार, मतदानाबाबत मोठी अपडेट

भाजपच्या लोकांनी मला मध्यरात्री घरातून उचलले, मानखुर्दमधील अपक्ष उमेदवाराचा आरोप

श्लोक, कृषीव, आर्याला गटविजेतेपद

मलेशिया ओपन बॅडमिंटन आजपासून; सेन, सिंधू करणार नव्या हंगामाची दमदार सुरुवात

मुख्यमंत्र्यांविरोधात भाजपमध्ये एक गट सक्रिय; भविष्यात मोठा स्फोट होणार, नाना पटोले यांचे सूचक वक्तव्य

महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेला न्यायालयाचा दणका;बोगस मतदार वाढविल्याने आजच्या निवडणुकीला स्थगिती

‘बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपय्या’ वगनाटय़ जोरात!  काँग्रेसच्या हर्षवर्धन सपकाळ यांचा भाजपवर घणाघात, ‘नोटा’ला बिनविरोधच्या ठिकाणी संधी देण्याची मागणी