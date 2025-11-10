जमीन व्यवहारातून डॉक्टरला 14 कोटींचा गंडा; 30 जणांच्या टोळीचे कृत्य; बनावट मालक, बनावट सह्या

अहिल्यानगरमध्ये सध्या बनावट मालक उभे करून जमीन खरेदीचे अनेक प्रकार सुरू आहेत. पाईपलाईन रोड सावळी नाका भागातही बनावट मालक उभे करून जागा खरेदी करून ताबा मारण्याचे प्रकार घडले आहेत. आता निंबळक परिसरात असणाऱया एका जागेत बनावट मालक, बनावट सहय़ा करून 30 जणांच्या टोळीने एका डॉक्टरला 14 कोटींचा गंडा घातल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे.
नगर शहरातील एका नामांकित डॉक्टरला जवळपास 14 कोटी 66 लाख 51 हजार रुपयांना 30 जणांच्या टोळीने फसवले असून, 2017 ते 2021 या काळात डॉक्टरकडून जागेच्या व्यवहारापोटी वेळोवेळी 14 कोटी रुपये घेण्यात आले आहेत. याप्रकरणी एमआयडीसी ठाण्यात डॉ. सूर्यभान आठरे-पाटील यांनी फिर्याद दिली आहे.
भाजपचा माजी नगरसेवक स्वप्नील रोहिदास शिंदे, सचिन रोहिदास शिंदे, वैशाली स्वामी, मिनल स्वामी, अमोल बबन जाधव, भाऊसाहेब निवृत्ती नागदे, चंद्रशेखर हरिभाऊ शिंदे, सिराज (पूर्ण नाव माहीत नाही), दत्तू सस्ते, श्रीकांत आल्हाट, रॉकी सुदाम कांबळे, सुनील बाळू देसाई, अनिल बाळू देसाई, सुमन बाळू देसाई, ज्योती राजू कांबळे, प्रशांत प्रभाकर गायकवाड, महेश नारायण कुऱहे, गणेश तकडे, गणेश रवींद्र साबळे, लखण बबन भोसले, विजय नाथा वैरागर, भारत यल्लप्पा फुलमाळी, रामा गंगाधर पवार, प्रेमचंद होनचंद कांबळे, सुनील नाथा वैरागर, संतोष नामदेव कदम, साजीद रहेमुद्दीन शेख, संजय बाजीराव आल्हाट यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
निंबळक गावच्या शिवारात गट नंबर 4 मधील जमीन डॉ. आठरे यांना देण्याच्या बहाण्यातून या टोळीने बनावट कागदपत्रे, बनावट मिळकती, बनावट मालक, बनावट सह्या, बनावट लोक उभे करून पावत्या व कागदपत्रे व दस्त हस्तांतरित करून 14 कोटी 66 लाख 51 हजार रुपयांची फसवणूक केली, असे डॉ. आठरे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे.
सावळी भागातील चार जमिनींची बनावट दस्ताने खरेदी
काही दिवसांपूर्वी सावळी भागातही अशीच एक खरेदी झाली असून, बनावट दस्तऐवज तयार करून खरेदी-विक्री झाली आहे. यामध्ये मूळ मालक बाजूलाच राहिला असून, बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदी झालेली आहे. यामध्ये अहिल्यानगर शहरातील ‘ती’ टोळी सक्रिय झाली असून, जवळपास तीन ते चार जमिनींची बनावट दस्ताने खरेदी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.