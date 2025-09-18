अहिल्यानगरमध्ये भरधाव कारची मोपेडला धडक, अपघातात पिता-पुत्राचा मृत्यू

भरधाव कारने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत पिता-पुत्राचा मृत्यू झाल्याची घटना अहिल्यानगरमध्ये घडली. अल्ताफ गनीभाई सय्यद (45) आणि सोहेल अल्ताफ सय्यद (21) अशी मयतांची नावे आहेत. याप्रकरणी भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात कारचालकाविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पाथर्डी रोडवर बाराबाभळी गावच्या शिवारात ही घटना घडली.
सय्यद यांचे बाराबाभळी येथे मांस विक्रीचे दुकान होते. दोघे पितापुत्र कामानिमित्त त्यांच्या मोपेडवरवरून बाराबाभळीकडून भिंगारकडे येत होते. नामदे फार्म समोर आले असता भिंगारकडून पाथर्डीच्या दिशेने चाललेल्या कारने त्यांच्या बाईकला समोरून धडक दिली. यामुळे सय्यद पिता-पुत्राच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी कारचालक संजय सिंग याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत.