अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीची मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची मागणी काँग्रेसने फेटाळली, दिलं ‘हे’ कारण

काँग्रेसला नवीन अध्यक्ष मिळणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या पदासाठी गांधी कुटुंबाव्यतिरिक्त राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यापासून ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांचेही नाव चर्चेत आहेत. याच दरम्यान अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीची मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची मागणी काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी केली होती. परंतु त्यांची ही मागणी काँग्रेस ज्येष्ठींनी फेटाळून लावली असून ही एक अंतर्गत प्रक्रिया असल्याचे उत्तर दिले आहे.

AICC rejects section of leaders’ demand that electoral rolls for Congress prez polls be made public, saying ‘this is an in-house procedure’

— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2022