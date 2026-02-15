भाजप SIR द्वारे लोकांचे नागरिकत्व हिसकावून घेऊ इच्छित आहे, ओवैसी यांचा आरोप

एआयएमआयएमचे (AIMIM) अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षावर घणाघाती टीका केली आहे. भाजप सरकार एसआयआरच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांचे नागरिकत्व हिसकावून घेण्याचा कट रचत आहे, असा आरोप ओवैसी यांनी केला आहे. या विधानामुळे नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हैदराबादमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना ओवैसी म्हणाले की, एनआरसी (NRC) आणि सीएए (CAA) नंतर आता सरकार एसआयआर सारख्या जाचक नियमावलींचा आधार घेत आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत सामान्य जनतेकडून अनेक दशके जुनी कागदपत्रे मागितली जातील. ज्या गरीब किंवा गरजू नागरिकांकडे ही कागदपत्रे उपलब्ध नसतील, त्यांना संशयाच्या फेऱ्यात अडकवून त्यांचे नागरिकत्व धोक्यात आणण्याचे काम या माध्यमातून केले जाणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

ओवैसी यांनी पुढे बोलताना भाजपवर निशाणा साधला की, सरकारकडे बेरोजगारी आणि महागाई सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उत्तर नाही. त्यामुळे जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठी आणि विशिष्ट समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी नागरिकत्वाचा हा नवा मुद्दा समोर आणला जात आहे. हे पाऊल केवळ एका विशिष्ट धर्मापुरते मर्यादित नसून, देशाच्या संविधानावर आलेले संकट असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

