गुजरातमध्ये हवाई दलाचे लढाऊ विमान कोसळले; एक वैमानिक ठार, एक जखमी

गुजरातमधील जामनगरमध्ये बुधवारी रात्री लष्कराचे एक लढाऊ विमान कोसळल्याने खळबळ उडली. ही घटना जामनगरपासून 12 किमी अंतरावर असलेल्या सुवार्दा गावाजवळ घडली. विमान कोसळताच विमानाला आग लागली, त्यामुळे परिसरात धुराचे लोट पसरले. या अपघातात एका वैमानिकाचा मृत्यू झाला असून एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासन घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी लगेचच तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणली. तसेच अपघातात जखमी झालेल्या वैमानिकाला देखील उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले. यानंतर हवाई दलाचे वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू केला आहे.

Jaguar Pilot ejected safely in Jamnagar Crash. Again kudos to the locals who responded as the first assistants! pic.twitter.com/Vb0W0VvvxD

— Chauhan (@Platypuss_10) April 2, 2025