Air India Crash Ahmedabad: विमान अपघातानंतर अहमदाबाद विमानतळ प्रशासनाचा मोठा निर्णय

एअर इंडियाच्या AI 171 या विमानाचा गुरुवारी दुपारी उड्डाण घेतल्यानंतर काही मिनिटांतच अपघात झाला. लंडनच्या गॅटविक विमानतळाकडे निघालेलं हे विमान उड्डाणानंतर केवळ पाच मिनिटांत अहमदाबादमधील मेघाणी नगर या रहिवासी परिसरात कोसळले. या घटनेनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (SVPIA) तात्पुरता बंद करण्यात आला असून, पुढील आदेश मिळेपर्यंत सर्व उड्डाणे आणि विमानवाहतूक बंद राहणार असल्याचे विमानतळ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

SVPIA च्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सध्या कार्यरत नाही. सर्व उड्डाणे आणि विमानचळवळ पुढील सूचना मिळेपर्यंत थांबवण्यात आली आहे.’

AI 171 ही एअर इंडियाची बोईंग 787 मालकीची आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा असून, गुरुवारी दुपारी 1:38 वाजता स्थानिक वेळेनुसार या विमानाने अहमदाबादहून लंडनच्या गॅटविक विमानतळासाठी उड्डाण घेतले होते. परंतु काही मिनिटांतच ते मेघाणी नगर या घनदाट लोकवस्ती असलेल्या भागात कोसळले.

या दुर्घटनेत किती जणांचा मृत्यू झाला किंवा जखमी झाले, यासंबंधी अधिकृत पुष्टी अद्याप झाली नसली तरी प्रशासन आणि आपत्कालीन सेवांचा घटनास्थळी तातडीने प्रतिसाद सुरू आहे.

नागरी उड्डाण संचालनालयाचे महासंचालक फैज अहमद किदवई यांनी Associated Press या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, हे विमान उड्डाणानंतर अवघ्या पाच मिनिटांतच कोसळले.

Air India flight AI 171 en route to London crashes in Ahmedabad’s Meghani Nagar after takeoff. Sardar Vallabhbhai Patel International Airport temporarily closed. No confirmation on casualties yet.