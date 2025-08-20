Air India – मुसळधार पावसात मुंबई विमानतळावर विमानाचे सुरक्षित लँडिंग, एअर इंडियाच्या पायलटवर कौतुकाचा वर्षाव

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईत मुसळधार पाऊस कोसळत असताना, विमानसेवेवरही त्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडला आहे. असे असताना, मंगळवारी एअर इंडियाचे विमान मुंबई विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

सतत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामध्ये एअर इंडियाचे विमान मुंबई विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. यासाठी प्रवाशांनी विमानाच्या पायलटचे कौतुक केले. प्रवाशांनी पायलटला खरा हिरो म्हटले आहे. विमानाच्या सुरक्षित लँडिंगचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, सोशल मीडियावर या पायलटवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये विमान धावपट्टीवर सुरळीत उतरताना दिसत आहे. एका प्रवाशाने ट्विटरवर व्हिडिओ शेअर केला आणि लिहिले की, मुसळधार पावसात मुंबई विमानतळावर सुरक्षित लँडिंग झाले आहे. कमी दृश्यमानता असूनही सुरक्षित लँडिंग केल्याबद्दल कॅप्टन नीरज सेठी यांना सलाम.

सोशल मीडियावर या व्हिडीओवर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला आहे. पायलट-इन-कमांड कॅप्टन नीरज सेठी यांचे खूप कौतुक झाले आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मुंबई आणि उपनगरातील रस्ते आणि सखल भागात पाणी साचले आहे. रेल्वे रुळ पाण्याखाली गेले आहेत. यामुळे जनजीवनावर वाईट परिणाम झाला आहे. मुंबईच्या जीवनवाहिनीवरही परीणाम झाला आहे. ३७० हून अधिक उड्डाणांवरही परिणाम झाला आहे, त्यापैकी आठ विमाने इतर विमानतळांवर वळवावी लागली आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Asia cup 2025 – उपकर्णधारपदासाठी गिल पहिली पसंती नव्हता, गंभीरने चक्र फिरवली अन्… BCCI च्या बैठकीत नक्की काय घडलं?

देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या कारभारामुळे मुंबईत हाहाःकार उडाला, संजय राऊत यांचा घणाघात

एनडीएकडे असलेलं बहुमत अस्थिर आणि चंचल, उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून संजय राऊत यांची टीका

vadwani-government-lawyer-vinayak-chandel-found-dead-in-court-premises

Beed News: वडवणीत सरकारी वकिलाने जीवन संपवले

rajapur-flood-water-recedes-kodvali-arjuna-rivers-normalized-jagbudi-still-at-danger-level

Konkan rain update: राजापूरातील पूर ओसरला

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला करणारा श्वानप्रेमी? नेमकं काय प्रकरण, वाचा

…म्हणून हिंदुस्थानवरील आयात शुल्क दुप्पट केले, रशियाचा उल्लेख करत व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरीचा मोठा दावा

ujani-dam-60000-cusecs-water-release-bhima-river-villages-on-alert

‘उजनी’तून 60 हजारांचा विसर्ग सुरू, चंद्रभागेला पूरसदृष्य परिस्थिती

chandoli-koyna-heavy-rain-krishna-river-rises-to-25-feet-flood-alert-in-sangli-and-warna-region

चांदोली, कोयनेत अतिवृष्टी; कृष्णेची पातळी 25 फुटांवर