एअर इंडियाची आठ उड्डाणे रद्द; तीन आंतरराष्ट्रीय आणि पाच देशांतर्गत उड्डाणांचा समावेश

एअर इंडियाची आठ उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. देखभालीच्या कामामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रद्द करण्यात आलेल्या उड्डाणांमध्ये तीन आंतरराष्ट्रीय आणि पाच देशांतर्गत उड्डाणांचा समावेश आहे. ही उड्डाणे रद्द करण्यात आल्याने दिल्ली, मेलबर्न, हैदराबाद आणि दुबईला जाणारे मार्गांवर परिणाम झाला आहे.

12 जून रोजी झालेल्या एअर इंडिया अहमदाबाद अपघातानंतर एअरलाइनने त्यांच्या वाइडबॉडी विमानावरील आंतरराष्ट्रीय सेवांमध्ये 15% कपात जाहीर केली आहे. वारंवार उड्डाणे रद्द केल्यानंतर आणि उड्डाणपूर्व सुरक्षा तपासणी वाढवल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 18 जून रोजी झालेल्या या अपडेटनंतर, एअर इंडियाने 20 जून रोजी आठ उड्डाणे रद्द केली आहेत.

Air India’s international flights AI906 from Dubai to Chennai; AI308 from Delhi to Melbourne; AI309 from Melbourne to Delhi; AI2204 from Dubai to Hyderabad and domestic flights AI874 from Pune to Delhi; AI456 from Ahmedabad to Delhi; AI-2872 from Hyderabad to Mumbai and AI571…

