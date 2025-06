Air India Plane Crash – मी वाढदिवस साजरा करणार नाही… आदित्य ठाकरे यांचे शिवसैनिकांना आवाहन

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांचा 13 जून रोजी वाढदिवस आहे. या दिवशी आदित्य ठाकरे हे शिवसैनिकांना भेटणार होते. मात्र अहमदाबाद येथे झालेल्या विमान दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे.

I have decided to not celebrate my birthday tomorrow, as earlier planned, with those wanting to meet and greet me personally.

Seeing today’s tragic events that have unfolded, my prayers, like everyone else’s are with the victims and their families.

I will humbly request…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 12, 2025