Air India Plane Crash – माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचा DNA झाला मॅच, राजकोटमध्ये होणार अंत्यसंस्कार

गुजरातमधील अहमदाबाद येथे 12 जून रोजी एअर इंडियाच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला होता. या अपघातामध्ये गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचेही निधन झाले होते. अपघातानंतर तीन दिवसांनी विजय रुपाणी यांच्या मृतदेहाची ओळख पटली आहे. रुपाणी यांचा डीएनए मॅच झाल्याची माहिती गुजरातचे गृहमंत्री हरीश संघवी यांनी दिल्याचे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले आहे.

एअर इंडियाच्या AI171 या बोइंग विमानाचा गुरुवारी अपघात झाला होता. अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण घेतल्यानंतर अवघ्या एका मिनिटात हे विमान मेघाणीनगर भागात कोसळले होते. या भीषण अपघातात विमानातील 290 जणांचा मृत्यू झाला होता. हा अपघात एवढा भीषण होता की अपघातानंतर विमानातील प्रवाशांचे मृतदेह ओळणेही कठीण होते. त्यामुळे डीएनए चाचणी करून मृतदेहांची ओळख पटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Ahmedabad plane crash: DNA samples of ex-Gujarat CM Vijay Rupani have matched with that of his family members, says minister. pic.twitter.com/Qe99rIZLku

अपघातस्थळी सापडलेल्या अवशेषांची गेल्या दोन दिवसांपासून डीएनए चाचणी केली जात आहे. आतापर्यंत 32 जणांचे डीएनए जुळले आहेत, पैकी 12 जणांकडे मृतदेह सोपवण्यात आले आहेत. आतात माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचाही डीएनए मॅच झाला आहे. रविवारी दुपारी 11 वाजून 10 मिनिटांनी त्यांच्या डीएनए चाचणीचा अहवाल आला. डीएनए जुळल्यामुळे आज सायंकाळी त्यांचे पार्थिव कुटुंबाकडे सोपवण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचे कुटुंबीय अंत्यसंस्कार कुठे, कधी करायचा याचा निर्णय घेतील.

दरम्यान, याबाबत माध्यमांशी बोलताना गुजरातचे आरोग्यमंत्री ऋषिकेश पटेल म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्या निवासस्थानी गेले असून त्यांनी डीएनए जुळल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबाला दिली. तसेच त्यांचे पार्थिक राजकोटला कसे न्यायचे हे कुटुंबीय ठरवणार असून त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करेल.’

#WATCH | #AhmedabadPlaneCrash | Ahmedabad | Gujarat Health Minister Rushikesh Patel says, “CM Bhupendra Patel went to the residence of former CM Vijay Rupani and informed his family that his DNA matching has been done. CM has also informed the family that the state government… pic.twitter.com/NUSOEiS5yh

