Air India Plane Crash – अमित शहा तातडीने अहमदाबादकडे रवाना

गुजरातमधील अहमदाबाद येथे एअर इंडियाचे प्रवासी विमान कोसळल्याने खळबळ उडाली. लंडनच्या गॅटविक विमानतळाकडे जाणारे हे विमान उड्डाणानंतर काही क्षणात कोसळले. अपघातग्रस्त विमानामध्ये 230 प्रवासी आणि 12 क्रू मेंबर होते. यात गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचाही समावेश असल्याचे समोर येत आहे. त्यांचे विमान तिकीट आणि बोर्डिंग पासचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

एअर इंडियाचे विमान कोसळल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सक्रिय झाले असून त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. यानंतर अमित शहा आणि राम मोहन नायडू हे तातडीने अहमदाबादकडे रवाना झाले आहेत. या दरम्यान, अमित शहा यांनी विमान अपघाताबाबत गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्यासह गृहमंत्री आणि पोलीस आयुक्तांशीही चर्चा केली आहे आणि अपघातातील पीडियांना सर्वोतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले.

PM Modi spoke to HM Amit Shah and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu. He has asked them to go to Ahmedabad and ensure all possible assistance is extended to those affected in the wake of the air mishap: Sources pic.twitter.com/s4fstgDuRh

— ANI (@ANI) June 12, 2025