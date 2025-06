Breaking News – अहमदाबादमध्ये मोठी दुर्घटना, Air India चं विमान कोसळलं! विमानात 242 प्रवासी असल्याची माहिती

गुजरातमधील अहमदाबाद येथे एअर इंडियाच्या विमानाला अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे. अहमदाबादमधील मेघानीमध्ये Air India चं विमान कोसळल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अपघातात मोठी जीवितहानी झाल्याची शंका वर्तवली जात आहे. अपघातस्थळावरून आकाशात धुराचे लोळ उठताना दिसत आहेत. विमान कोसळल्याचे कळताच बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचले आहे. अहमदाबाद विमानतळावरून विमानाने उड्डाण घेतल्यानंतर लगेचच ही दुर्घटना झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे विमान अहमदाबादवरून लंडनला निघाले होते. यावेळी विमानतळावरून उड्डान घेतल्यानंतर काही वेळातच मेघानीजवळ हा अपघात झाला. अपघातावेळी या विमानामध्ये 242 प्रवासी असल्याची माहिती गुजरात पोलिसांनी दिल्याचे वृत्त ANI या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

An Air India plane with 242 passengers onboard has crashed in Gujarat’s Ahmedabad, confirms the State Police Control Room

More details awaited pic.twitter.com/RPAYU8KfUM

— ANI (@ANI) June 12, 2025