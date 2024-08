इस्रायल-इराणमधील तणाव शिगेला; एअर इंडियाने तेल अवीवला जाणारी सर्व उड्डाणं केली रद्द

इस्रायलसह मध्यपूर्व देशांमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. इस्रायलचे हमाससोबत सुद्ध सुरू असून दुसरीकडे इराणसोबतही तणाव शिगेला पोहोचला आहे. याच पार्श्वभूमीवर एअर इंडियाने मोठा निर्णय घेतला असून तेल अवीवकडे जाणारी सर्व उड्डाणे रद्द केली आहे. 8 ऑगस्टपर्यंत उड्डाणे रद्द राहणार असून त्यानंतर पुढील परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल. एअर इंडियाने निवेदन जारी करत याबाबत माहिती दिली.

इराणची राजधानी तेहरान येथे हमासच्या बड्या नेत्याची हत्या झाल्याने मध्यपूर्व देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. या हत्येमध्ये इस्रायलचा हात असल्याचा थेट आरोप इराणने केला असून याचा बदला घेण्याची घोषणाही केली. त्यामुळे इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Air India tweets, “In view of the ongoing situation in parts of the Middle East, we have suspended scheduled operation of our flights to and from Tel Aviv with immediate effect up to and including 08 August 2024. We are continuously monitoring the situation and are extending… pic.twitter.com/65mi0hOOfv

— ANI (@ANI) August 2, 2024