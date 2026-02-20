विमानात गोंधळ घालाल तर थेट प्रवासबंदी!

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
airoplane

विमानात आक्षेपार्ह वर्तन किंवा गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांना विमान कंपन्या आता थेट 30 दिवसांसाठी बंदी घालू शकतील. नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने (डीजीसीए) विमानात गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांबाबत कठोर नियमावली करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार अशा प्रवाशांवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार विमान कंपन्यांना देण्याचा डीजीसीएचा विचार आहे.

सध्याच्या नियमांनुसार, विमानात गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांबाबत तक्रार केल्यानंतर समितीमार्फत चौकशी व्हायची. त्यानंतर संबंधित प्रवाशांवर 45 दिवसांची बंदी घालण्याची परवानगी मिळायची. आता कारवाईसाठी कोणत्याही समितीची गरज राहणार नाही. विमान, प्रवाशी तसेच मालमत्तेची सुरक्षा निश्चित करणे, हा नव्या नियमांचा हेतू असल्याचे डीजीसीएने म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

70 हजार कोटींचा बिर्याणी घोटाळा! रोख पेमेंटची बिले डिलीट, देशभरात लाखो रेस्टॉरंटने लपविली विक्री

तयारीला लागा ! महाराष्ट्रासह 22 राज्ये, केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये होणार एसआयआर, राज्यांना निवडणूक आयोगाचे पत्र

प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती, बिहारच्या 42 आमदारांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

शासनजमा झालेल्या ‘पीटीसी’समोरील 62 एकर जमिनीच्या फाईल्स गायब; सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

राहुल गांधी यांना गोळ्या घालून ठार मारण्याची धमकी, करणी सेनेच्या कार्यकर्त्याला अटक

Ratnagiri News – लोटेतील ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक’विरोधात रणशिंग

सहा महिन्यांत सुरू होणार बीएसएनएलची 5 जी सेवा

Ratnagiri News – असुर्डे येथे तिहेरी अपघात; एकाचा जागीच मृत्यू, दोघे जखमी

रितेश देशमुखच्या भव्य ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज; १ मे रोजी येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला