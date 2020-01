इराणची राजधानी तेहरान विमानतळाजवळ एक प्रवासी विमान क्रॅश झाले आहे. हे विमान युक्रेनचे असून त्यात 180 प्रवासी होते. तांत्रिक कारणांमुळे हा अपघात झाल्याचे इराणी माध्यमांनी सांगितले आहे. घटनास्थळी बचाव कार्य सुरू आहे.

Iranian state TV reports Ukrainian airplane carrying 180 passengers and crew has crashed near airport in capital, Tehran: AP pic.twitter.com/yipppmpRHD

— ANI (@ANI) January 8, 2020