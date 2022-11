अमेरिकेत विमाने आकाशात एकमेकांवर आदळून अपघात, 6 जणांचा मृत्यू; पहा व्हिडिओ

अमेरिकेच्या टेक्सासमध्ये आकाशात दोन विमाने एकमेकांवर आदळून भयावह अपघात झाला आहे. टेक्सास येथे एका एअर शोदरम्यान दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील दोन विमाने हवेत एकमेकांना धडकली. या घटनेनंतर ही दोन्ही विमाने कोसळली आणि मोठी आग लागली. या अपघातात 6 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे.

टेक्सासमधील डलास येथे शनिवारी ही घटना घडली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या स्मरणार्थ आयोजित एअर शो दरम्यान बोइंग बी-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बॉम्बर आणि बेल पी-63 किंग कोब्रा फायटर विमानांची टक्कर झाली. फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या म्हणण्यानुसार डल्लास एक्झिक्युटिव्ह विमानतळावर दुपारी 1.20 वाजता ही घटना घडली.

OMG – two planes collided at ‘Wings Over Dallas’ air show today

This is crazy

