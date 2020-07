ऐश्वर्या आणि आराध्या बच्चन नानावटीत दाखल; श्वास घेण्यास होत आहे त्रास

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन आणि मुलगी आराध्या यांना शुक्रवारी मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ऐश्वर्या आणि मुलगी आराध्याला याआधी कोरोनाची लागण झाल्याने घरातच क्वॉरंटाइन करण्यात आले होते. मात्र आता मिळालेल्या माहितीनुसार, ऐश्वर्या आणि आराध्याला श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने डॉक्टर घरी तपासणीसाठी आले होते. यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने या दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Mumbai: Actor Aishwarya Rai Bachchan admitted at Nanavati Hospital. Earlier, she was home quarantined after she tested positive for #COVID19 . (File pic) pic.twitter.com/KIhw7OsgHc

दरम्यान, अमिताभ बच्चन यांच्यासह त्यांचा मुलगा अभिनेता अभिषेक यांना कोरोनाची लागण झाल्याने त्यांना याआधीच विलेपार्ले येथील नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

#Breaking | Aishwarya Rai Bachchan and daughter Aaradhya, who were earlier tested COVID-19 positive, have now been admitted to hospital. pic.twitter.com/32BxIwQqQk

— TIMES NOW (@TimesNow) July 17, 2020