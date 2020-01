‘तान्हाजी’ची उत्कंठा शिगेला, चित्रपटातील ‘हे’ दृश्य चित्रित करणे होते आव्हानात्मक

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगण याची प्रमुख भूमिका असणारा ‘तान्हाजी – द अनसंग वॉरिअर’ हा चित्रपट प्रदर्शनाच्या वाटेवर आहे. 10 जानेवारीला देशभरात हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून अजयने यात तान्हाजी मालुसरे यांची भूमिका साकारली आहे. ‘तान्हाजी’ चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून आणि ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाची उत्सुकता आहे.

हिंदुस्थानचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत प्राणांची बाजी लावून स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या नरवीर तान्हाजी मालुसरे यांनी कोंढाणा किल्ला सर करण्यासाठी आखलेल्या मोहीमेवर हा चित्रपट आधारित आहे. इतिहासामध्ये कोंढाणा किल्ला यापूर्वी कोणाला जिंकता आला नव्हता, त्यामुळे छत्रपतींनी नरवीर तान्हाजी मालुसरे यांच्यावर या मोहीमेची जबाबदारी सोपवली. मुलगा रायबाचे लग्न असतानाही स्वराज्यासाठी तान्हाजी मालुसरे यांनी ‘आधी लगीन कोंढाण्याचे मग माझ्या रायबाचे’ अशी गर्जना करत कोंढाणा जिंकला. मात्र कोंढाणा सर करताना तान्हाजी मालुसरे धारातिर्थी पडले. ‘गड आला पण सिंह गेला’, अशी म्हण तेव्हापासून रुढ झाली. या ऐतिहासिक घटनेवर आधारित चित्रपटाचे चित्रिकरण करणे मोठे कठीण काम होते, मात्र दिग्दर्शक ओम राऊत यांनी हे लिलया पेलले. मात्र तान्हाजीचे चित्रिकरण करताना एके ठिकाणी मात्र ते अडखळले आणि एक मोठे दृश्य चित्रित करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले.

याच संदर्भात अभिनेता अजय देवगणने सोमवारी आपल्या ट्विटर अकाउंट वर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये चित्रपटाचे दिग्दर्शक ओम राऊत आणि व्हिज्युअल इफेक्टचे प्रमुख प्रसाद सुतार यांनी चित्रपटातील महाराष्ट्रातील साधंन दरीचे चित्रिकरण कसे केले याबाबत सांगितले आहे. साधंन दरीचे दृश्य चित्रित करण्यासाठी आधी सेट उभारण्यात आला आणि त्याचे चित्रिकरणही पार पडले. मात्र चित्रपटातील हे महत्त्वाचे दृश्य असल्याने यात बदल करण्यात आले आणि पुन्हा एकदा ते चित्रित करण्यात आले. चित्रपटातील हे दृश्य चित्रित करणे खूप आव्हानात्मक होते, असे दिग्दर्शक ओम राऊत यांनी सांगितले.

