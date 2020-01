तिसऱ्या आठवड्यातही बॉक्सऑफिसवर ‘तान्हाजी’चा धुमाकूळ, कमावले एवढे कोटी

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे सुभेदार नरवीर तान्हाजी मालुसरे यांच्या जीवनावर आधारित ‘तान्हाजी द अनसंग वॉरियर’ हा चित्रपट तिसऱ्या आठवड्यातही चित्रपटगृहांमध्ये तुफान गर्दी खेचत आहे. पहिल्या आठवड्यातच 100 कोटींचा गल्ला जमवणारा हा चित्रपट आता 250 कोटींकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. अंगावर रोमांच उभा करणारा हा चित्रपट पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी वाढत असल्याने कमाईचा आकडाही फुगत आहे.

नरवीर तान्हाजी मालुसरे यांच्या पराक्रमाची यशोगाथा सांगणारा अजय देवगणचा ‘तान्हाजी – द अनसंग वॉरियर’ या चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवर तिसऱ्या आठवड्यातही घोडदौड कायम आहे. तान्हाजी चित्रपटाने आतापर्यंत 224.93 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. चित्रपटाने शुक्रवारी 5.38 कोटी, शनिवारी 9.52 कोटी आणि रविवारी 12.58 कोटी रुपयांची कमाई केली.

#Tanhaji surpasses all expectations, estimations and calculations… While *most films* struggle to survive after 2 weeks, #Tanhaji is setting new benchmarks in Week 3… [Week 3] Fri 5.38 cr, Sat 9.52 cr, Sun 12.58 cr. Total: ₹ 224.93 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 27, 2020