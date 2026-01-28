Baramati plane crash: पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी घेतला आढावा

सामना ऑनलाईन
|
Baramati Plane Crash PM Modi, Amit Shah Talk to CM Fadnavis for Updates

बारामतीमध्ये झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघाताची केंद्राने गंभीर दखल घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. या संभाषणादरम्यान त्यांनी अपघाताचे स्वरूप, मदतकार्य आणि सद्यस्थितीबद्दल सविस्तर माहिती आणि अपडेट्स घेतले.

केंद्र सरकारकडून तत्पर दखल

पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांनी या भीषण अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला असून, केंद्र सरकार राज्याला सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही नेत्यांना घटनास्थळी सुरू असलेल्या बचाव कार्याची आणि प्रशासनाने घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयांची माहिती दिली.

बारामती विमानतळावर लँडिंगच्या प्रयत्नात असताना विमानाला भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या अन्य पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या बातमीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र आणि राजकीय वर्तुळात मोठी शोककळा पसरली आहे.

प्रशासकीय हालचाली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अपघाताचे नेमके कारण तांत्रिक बिघाड की हवामान, याचा तपास आता सुरू झाला आहे. नागरी विमान वाहतूक संचालनालय (DGCA) कडूनही या घटनेचा स्वतंत्र तपास केला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ajit Pawar Death Priyanka Chaturvedi Breaks Down Over Baramati Plane Crash

अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकाकुल; खासदार प्रियंका चतुर्वेदींना अश्रू अनावर, म्हणाल्या ‘राज्याचे मोठे नुकसान’

Baramati Plane Crash – मुंबईतून टेकऑफ, बारामतीत लँडिंग दरम्यान अपघात; अजित पवारांसह विमानात कोण होते? माहिती आली समोर

Baramati Plane Crash: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक खंबीर नेतृत्व हरपले!- अरविंद सावंत

आधी IT ची धाड, मग भाजप प्रवेश आणि आता सूतगिरणीला कोट्यवधींचा निधी; पक्षप्रवेशानंतर काही महिन्यात कुणाल पाटलांना ‘अच्छे दिन’!

मोठी बातमी – बारामतीतील विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू

Baramati Plane Crash – अपघातग्रस्त विमानातील 6 प्रवाशांचा मृत्यू; डीजीसीएची माहिती, पवार कुटुंबीय बारामतीकडे रवाना

Shakaracharya vs Yogi Adityanath: Ayodhya Bureaucrat Resigns in Support of CM

यूपीमध्ये राजकारण तापलं, मोठ्या घडामोडी – शंकराचार्य विरुद्ध योगी आदित्यनाथ वाद शिगेला; मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थनार्थ अयोध्येच्या बड्या अधिकाऱ्याचा राजीनामा

वरळी बीडीडीवासीयांची म्हाडावर धडक, इमारत क्र. 6 मध्ये घरे देण्याची मागणी

Breaking news – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत अपघात, लँडिंगदरम्यान घडली घटना