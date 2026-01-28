Baramati plane crash: पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी घेतला आढावा

बारामतीमध्ये झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघाताची केंद्राने गंभीर दखल घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. या संभाषणादरम्यान त्यांनी अपघाताचे स्वरूप, मदतकार्य आणि सद्यस्थितीबद्दल सविस्तर माहिती आणि अपडेट्स घेतले.
केंद्र सरकारकडून तत्पर दखल
पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांनी या भीषण अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला असून, केंद्र सरकार राज्याला सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही नेत्यांना घटनास्थळी सुरू असलेल्या बचाव कार्याची आणि प्रशासनाने घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयांची माहिती दिली.
बारामती विमानतळावर लँडिंगच्या प्रयत्नात असताना विमानाला भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या अन्य पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या बातमीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र आणि राजकीय वर्तुळात मोठी शोककळा पसरली आहे.
प्रशासकीय हालचाली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अपघाताचे नेमके कारण तांत्रिक बिघाड की हवामान, याचा तपास आता सुरू झाला आहे. नागरी विमान वाहतूक संचालनालय (DGCA) कडूनही या घटनेचा स्वतंत्र तपास केला जाणार आहे.