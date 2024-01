मातंग समाजाकडून रामलल्लाला चांदीचा झाडू भेट, गर्भगृहातील साफसफाईसाठी होणार वापर

अयोध्येमध्ये राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर रामलल्लाच्या दर्शनासाठी भाविकांची रीघ लागली आहे. लाखो भाविक अयोध्येमध्ये पोहोचत असून आपापल्या ऐपतीप्रमाणे आणि श्रद्धेने दानही करत आहेत. शनिवार दुपारपर्यंत भाविकांनी रामलल्लाच्या चरणी साडे सात कोटींहून अधिक दान अर्पण केले आहे. यात रोख रक्कम, सोने-नाणे, चांदीची आभूषणे यांचाही समावेश आहे. यात शनिवारी आणखी एका खास वस्तूची भर पडली.

मध्य प्रदेशमधील राष्ट्रीय हिंदू मांग (मातंग) समाजाने रामलल्लाला चांदीचा झाडू भेट दिला आहे. या झाडूचे वजन 1 किलो 751 ग्राम असून याची किंमत जवळपास 2 लाख रुपयांच्या आसपास आहे. चांदीचा हा झाडू राम मंदिरातील गर्भगृहामध्ये साफसफाई करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.

#WATCH | Madhukar Rao Devhare from Akhil Bharatiya Mang Samaj says, “… The world celebrated Diwali on January 22nd. Since a broom is worshipped in the form of Goddess Lakshmi on Diwali, this is why Akhil Bharatiya Mang Samaj gifted a silver broom to the Shri Ram Janmabhoomi… pic.twitter.com/ITixPqN70g

— ANI (@ANI) January 28, 2024