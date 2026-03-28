सात पैकी सहा विमानतळ बंद, उत्तर प्रदेशातील जेवर विमानतळावरून अखिलेश यादव यांच्याकडून भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप

उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे उभारण्यात आलेल्या Noida International Airport च्या उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात जोरदार राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी भारतीय जनता पक्षावर तीव्र हल्ला चढवत राज्यातील विमानतळांच्या स्थितीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अखिलेश यादव यांनी आपल्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक अहवाल शेअर करत दावा केला की, उत्तर प्रदेशात उभारण्यात आलेल्या सात नवीन विमानतळांपैकी सहा विमानतळ सध्या बंद आहेत. त्यांनी भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत म्हटले की, “भाजप सरकारचा कारभार म्हणजे केवळ कंत्राटे आपल्या लोकांना देऊन पैसा वाटण्याचा उद्योग आहे. त्यांना विमानतळ चालवण्यात किंवा ‘उडान’ योजनेअंतर्गत उड्डाणे सुरू करण्यात कोणताही रस नाही. त्यांचा एकमेव उद्देश कमाई करणे हा आहे.”
यादव यांनी पुढे असेही नमूद केले की, राज्यातील इतर विमानतळांची वास्तविक परिस्थिती काय आहे, हे सरकारने जनतेसमोर आणावे. “फक्त गाजावाजा करून प्रकल्प उभारले जात आहेत, पण त्यांचे संचालन आणि उपयोगिता याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, या आरोपांना उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेवर विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर झालेल्या सभेत समाजवादी पक्षावर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, “2004 ते 2014 या काळात हा प्रकल्प केवळ फाईल्समध्येच अडकून राहिला होता. त्यानंतर केंद्रात आमचे सरकार आले, मात्र उत्तर प्रदेशात सपा सरकार असल्यामुळे सुरुवातीच्या काही वर्षांत या प्रकल्पाला गती मिळाली नाही. जेव्हा राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आले, तेव्हाच या विमानतळाच्या उभारणीला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आणि आज तो पूर्णत्वास गेला.”
पंतप्रधानांनी सपा सरकारवर विकासकामांमध्ये अडथळे आणल्याचा आरोप करत भाजप सरकारनेच राज्यात पायाभूत सुविधा मजबूत केल्याचेही सांगितले. या सर्व घडामोडींमुळे उत्तर प्रदेशातील राजकारण अधिकच तापले आहे. विशेष म्हणजे, 29 मार्च रोजी नोएडाच्या दादरी येथे समाजवादी पक्षाची मोठी सभा होणार असून, या सभेत अखिलेश यादव भाजपच्या आरोपांना सविस्तर उत्तर देण्याची शक्यता आहे.