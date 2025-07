अल कायदा दहशतवादी मॉड्यूलची मास्टरमाइंड शमा परवीन जेरबंद; गुजरात ATS ने केली बंगळुरूतून अटक

अल कायदा दहशतवादी मॉड्यूल प्रकरणात गुजरात एटीएसला मोठे यश मिळाले आहे. गुजरात एटीएसने अल कायदा दहशतवादी मॉड्यूलची एक महिला दहशतवाद्याला बंगळुरू येथून अटक केली आहे. अल कायदा दहशतवादी मॉड्यूलची मास्टरमाइंड शमा परवीनला बंगळुरूतून अटक करण्यात आली आहे. कर्नाटकची रहिवासी शमा परवीन अल कायदाचे संपूर्ण मॉड्यूल चालवत होती. गुजरात एटीएसने कर्नाटकातून या महिला दहशतवाद्याला अटक केली आहे.

Ahmedabad | Gujarat ATS arrested a woman named Sama Parveen (30) from Bengaluru, who was associated with Al Qaeda. Earlier, three terrorists were arrested: Sunil Joshi, DIG Gujarat ATS

(Pic Source: Gujarat ATS) pic.twitter.com/uzjK6LKpIo

