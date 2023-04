धक्कादायक! धावत्या रेल्वेत महिलेला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळले; 8 प्रवासी होरपळले, 2 गंभीर

धावत्या रेल्वेमध्ये अंगावर पेट्रोल टाकून प्रवाशांना जिवंत जाळण्याचा धक्कादायक प्रकार केरळमधील कोझिकोडमध्ये उघडकीस आला आहे. इलाथूरजवळ अज्ञात व्यक्तीने महिलेच्या अंगावर पेट्रोल टाकून जाळले. महिलेला वाचवण्यासाठी आलेल्या सहप्रवाशांच्या अंगावरही पेट्रोल शिंपडून आरोपीने आग लावली. ही घटना अलप्पुझा-कन्नूर मेन एक्झिक्युटिव्ह एक्स्प्रेसच्या (Alappuzha-Kannur Main Executive Express) D1 डब्यात रात्री 10 वाजता घडली. या घटनेत आठ जण होरपळले असून दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळतेय.

जखमीपैकी पाच जणांना कोझिकोड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले, तर इतर तिघांना कोझिकोडच्या बेबी मेमोरियल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींमध्ये दोन महिलांचा समावेश असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे, अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली.

दरम्यान, क्षुल्लक वादातून आरोपीने सहप्रवाशांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून त्यांना जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळतेय. रेल्वेतील इतर प्रवाशांनी सहप्रवाशांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान काही जण प्रवासी जखमी झाले. रेल्वे कोझापुरा स्थानकावर पोहोचल्यानंतर आरपीएफला पाचारण करण्यात आले आणि त्यानंतर आग विझवून प्रवाशांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

पांढऱ्या रंगाचा शर्ट घातलेल्या आरोपीने एका महिलेच्या अंगावर पेट्रोल टाकून पेटवण्याचा प्रयत्न केला होता, कोझिकोडच्या महापौर बिना फिलिप यांनी पोलीस सुत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली. तसेच आरोपीडे पेट्रोलच्या दोन बाटल्या होत्या आणि महिलेच्या बचावासाठी पुढे आलेल्या प्रवाशांच्या अंगावरही पेट्रोल शिंपडून त्याने आग लावली, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली.

Kerala | An unidentified man poured petrol on a passenger & set fire inside a moving train near Elathoor in Kozhikode district. 8 people were admitted to a hospital. The incident took place in the D1 compartment of Alappuzha-Kannur Main Executive Express around 10 pm. Further…

