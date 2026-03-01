बसच्या फ्लोरिंगचा पत्रा तुटला आणि विचित्र अपघात झाला, 8 वर्षीय मुलीचा करुण अंत

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

उत्तर प्रदेशातील अलीगढ-कासगंज मार्गावर शनिवारी दुपारी एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. माउंट इंटरनॅशनल स्कूलच्या खटारा बसमधील फ्लोरिंगचा पत्रा अचानक तुटल्याने यूकेजीमध्ये शिकणारी 8 वर्षांची विद्यार्थिनी अनन्या चालत्या बसमधून खाली पडली आणि थेट मागच्या चाकाखाली चिरडली गेली. या भीषण अपघातात अनन्याचा जागीच मृत्यू झाला असून, शाळा व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे एका निष्पाप चिमुकलीला आपला जीव गमवावा लागला आहे. अनन्या नेहमीप्रमाणे तिचा मोठा भाऊ गोलू याच्यासोबत शाळेतून घरी परतत असताना हा काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात घडला.

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, बस ढोलणा परिसरात पोहोचली असताना अनन्या ज्या सीटवर बसली होती, त्याखालील सडलेला पत्रा अचानक कोसळला. अनन्याला डोळ्यादेखत खाली पडताना पाहून तिचा भाऊ गोलूने आरडाओरडा केला, मात्र चालक बस थांबवेपर्यंत अनन्या चाकाखाली आली होती. अपघात घडल्यानंतर चालकाने रक्तबंबाळ झालेल्या अनन्याला उचलून बसच्या मागच्या सीटवर ठेवले आणि ती केवळ जखमी झाल्याचे सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्य समोर येताच ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाला. संतप्त जमावाने पळून जाणाऱ्या चालकाला पकडून चोप दिला आणि रस्ता रोखून धरला. घटनेची माहिती मिळताच अनेक पोलीस ठाण्यांच्या ताफ्याने धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

अनन्याचे वडील रवी, जे गंगिरी चौकात सार्वजनिक सेवा केंद्र चालवतात, आपल्या लाडक्या लेकीच्या मृत्यूने पूर्णपणे खचले आहेत. उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या एका चिमुकलीचा शाळा व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीपणामुळे करुण अंत झाल्याने संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे. या प्रकरणी पोलीस उपअधीक्षक संजीव कुमार यांनी माहिती दिली की, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून वडिलांच्या तक्रारीवरून शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, शाळा व्यवस्थापनाने या घटनेला केवळ ‘अपघात’ असल्याचे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याने पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

थलपती विजय आणि संगीता यांच्या घटस्फोटाच्या बातमीनंतर मुलाच्या ‘त्या’ कृतीमुळे खळबळ

पंतप्रधान मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे देशाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका

पंतप्रधान मोदी हे भ्रष्ट नेते, भाजपचा काऊंटडाऊन सुरू; जंतर-मंतरवरून अरविंद केजरीवाल यांचा घणाघात

Iran Israel Conflict – हिंदुस्थानात अडकलेल्या परदेशी नागरिकांना दिलासा, व्हिसा मुदतवाढीसाठी अ‍ॅडव्हायजरी जारी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्यावरील आरोप म्हणजे कट, सनातनला बदनाम करण्याचा शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती यांची टीका

Israel Iran War -…तर प्रत्येक घरातून नवा हुसैनी जन्माला येईल! खामेनींच्या मृत्यूनंतर जौनपूरमध्ये तीव्र निदर्शने

नांदेड परिक्षेत्रात ‘ऑल आऊट ऑपरेशन’चा धडाका; दोन कोटींचा मुद्देमाल जप्त

Israel Iran War – इस्रायल-अमेरिकेच्या हल्ल्यात अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू, अहमद वाहिदींकडे IRGC ची जबाबदारी

जगाचं लक्ष इराण-इस्रायल युद्धाकडे अन् इकडे पाकड्यांच्या कुरापती सुरू, पुंछमध्ये ड्रोनच्या मदतीने घुसखोरीचा प्रयत्न