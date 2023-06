‘आदिपुरुष’च्या टीमवर गुन्हा दाखल करा; AICWA चे गृहमंत्री अमित शहांसह मुंबई पोलिसांना पत्र

ओम राऊत दिग्दर्शित ‘आदिपुरुष’ या चित्रपटाचा वाद कमी होण्याचे नाव नाही. प्रभास, क्रिती सेनन आणि सैफ अली खान यांची प्रमुख भूमिका असणारा हा चित्रपट गंडलेले व्हीएफएक्स, वादग्रस्त संवाद आणि वेशभूषा यामुळे सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहे. चित्रपटाचे निर्माता, दिग्दर्शक आणि लेखक यांचे नेटकरी अक्षरश: वाभाडे काढत आहेत. याच दरम्यान, आता ‘ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशन’नेही या चित्रपटाविरोधात बंड फडकावले आहे.

‘ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशन’ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुंबई पोलिसांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी ‘आदिपुरुष’ चित्रपटाचे निर्माता भूषण कुमार, दिग्दर्शक ओम राऊत आणि लेखक मनोज मुंतशिर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या पत्रावर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता यांची स्वाक्षरी आहे.

हे पत्र 16 जून 2023 रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘आदिपुरुष’ या चित्रपटाकडे आपले लक्ष वेधण्यासाठी आहे. या चित्रपटामुळे हिंदू धर्मियांच्या आणि जी लोक भगवान श्रीराम, माता सीता आणि हनुमान यांना मानतात, प्रार्थना करतात त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. तसेच यात भगवान श्रीराम आणि संपूर्ण रामायणाचे चुकीच्या पद्धतीने चित्रिकरण करण्यात आले आहे.

निर्मात्यांना मल्टिप्लेक्समध्ये फक्त सवलतीच्या दरात तिकिटे विकून पैसे कमावचे आहेत, मात्र या चित्रपटामुळे रामायणावरील विश्वासाबद्दल चुकीचा संदेश जाईल. टी-सीरिज आणि निर्माते, लेखक मनोज मुंतशिर, दिग्दर्शक ओम राऊत यांनी रामायणाची खिल्ली उडवली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे ‘ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशन’ने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

All India Cine Workers Association writes to Union Home Minister Amit Shah and Mumbai Police demanding registration of a case against producer, director and writer of movie Adipurush pic.twitter.com/9IId3SE0qx

