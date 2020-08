…आता मशीद बांधण्यासाठी मंदीर उध्वस्त करू, इमामाचे हिरवे फूत्कार

अयोध्येत राम मंदिराचा भव्य दिव्य भूमीपूजन सोहळा नुकताच पार पडला. या भूमी पूजनावरून एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधल्यानंतर आता ऑल इंडिया इमाम असोसिएशनचे अध्यक्ष साजिद रशिदी यांनी तर थेट मंदिर पाडण्याची धमकीच दिली आहे.

Islam says a mosque will always be a mosque. It can’t be broken to build something else. We believe it was, and always will be a mosque. Mosque wasn’t built after demolishing temple but now maybe temple will be demolished to build mosque: Sajid Rashidi, Pres, All India Imam Assn pic.twitter.com/DzlbYQ3qdm — ANI (@ANI) August 6, 2020

साजिद रशिद यांनी एका मुलाखतीत राम मंदिराबाबत बोलताना हे वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. ‘इस्लामनुसार एखादी मशिद ही कायम मशिदच राहते. त्या जागी तुम्ही दुसरं काही बांधू शकत नाही. आम्ही असं मानतो की तिथे मशीद होती व कायम राहील. ती मशिद मंदिर पाडू बांधलेली नव्हती. मात्र आता कदाचित मंदिर पाडून मशिद बांधली जाईल’, अशी धमकीच ऑल इंडिया इमाम असोसिएशनचे अध्यक्ष साजिद रशिद यांनी दिली आहे.

India is a secular country. Prime Minister has violated the oath of the office by laying the foundation stone of #RamMandir. This is the day of the defeat of democracy and secularism and success of Hindutva: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/nfgOyAIK0o — ANI (@ANI) August 5, 2020

बुधवारी भूमिपूजन कार्यक्रमानंतर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) चे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला होता. या कार्यक्रमात मोदींच्या सहभागावर सवाल उपस्थित करत त्यांनी लोकशाहीचा पराभव झाल्याचे विधान केलेले. ‘मी सुरुवातीपासून पंतप्रधान मोदींनी या कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये अशी भूमिका मांडत आलो आहे. कारण ते कोणत्या विशिष्ट समाजाचे पंतप्रधान नाहीत, आणि हिंदुस्थानचा लोकशाही हा एकच धर्म असून आज याचा पराभव झाला’, असे ओवैसी म्हणाले.