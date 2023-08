ज्ञानवापी प्रकरण – मुस्लिम पक्षाला झटका, अलाहाबाद हायकोर्टाची सर्वेक्षणाला परवानगी

ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळत पुरातत्व विभागाला (ASI) सर्वेक्षणाची परवानगी दिली आहे.

ज्ञानवापी मशिदीचे शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार हिंदुस्थानी पुरातत्व विभागाच्या 30 सदस्यांचे पथक ज्ञानवापी मशिदीमध्ये सर्वेक्षणासाठी दाखल झाले होते. मात्र याविरोधात मशीद व्यवस्थापन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली, मात्र मुस्लिम पक्षाला हायकोर्टात दाद मागण्याचे आदेश दिले होते.

Allahabad HC allows ASI to conduct survey of Gyanvapi mosque complex in Varanasi

हायकोर्टामध्ये दोन्ही बाजुंनी जोरदार युक्तवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने 27 जुलै रोजी निर्णय राखुन ठेवला होता. याबाबत गुरुवारी अलाहाबाद हायकोर्टाने एएसआयच्या सर्वेक्षणाविरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावत मुस्लिम पक्षाला दणका दिला. सर्वेक्षणामुळे कोणाचेही नुकसान होत नसल्याचे यावेळी कोर्टाने म्हटले.

सर्वेक्षणादरम्यान ज्ञानवापी मशिदीची हानी होऊ शकते असे मुस्लिम पक्षाने कोर्टात म्हटले. यासाठी काही फोटोही कोर्टात सादर करण्यात आले. यात एएसआयचे अधिकारी कुदळ, फावडा घेऊन उभे असल्याचे दिसते. मात्र एएसआयने सर्वेक्षणादरम्यान ज्ञानवापीस कोणताही हानी होणार नाही असे म्हटले. आम्ही फक्त ब्रश, मॅपिंग आणि अन्य साधनांच्या आधारे सर्वे करू. खोदकामाची गरज पडल्यास जिल्हा कोर्टाच्या परवानगीनंतरच सदर पाऊल उचलण्यात येईल, असेही एएसआयने स्पष्ट केले.

हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाबाबत माहिती देताना सांगितले की, मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळण्यात आली असून एएसआयच्या सर्वेला हिरवा कंदिल देण्यात आला आहे. कोर्टाने सर्वेक्षणाला परवानगी दिल्याने सत्य बाहेर येईल.

#WATCH | Allahabad HC has said that ASI survey of Gyanvapi mosque complex to start. Sessions court order upheld by HC: Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in Gyanvapi survey case pic.twitter.com/mnQJrTzS09

— ANI (@ANI) August 3, 2023