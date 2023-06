बलात्कार पीडितेच्या कुंडलीतील ‘मंगळ’ तपासा, 3 आठवड्यात अहवाल सादर करा! हाय कोर्टाचे ज्योतिष विभागाला आदेश

बलात्कार पीडितेच्या कुंडलीमध्ये मंगळ आहे की नाही याची तपासणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संदर्भातील अहवाल 3 आठवड्यांमध्ये सादर करा असे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने लखनौ विद्यापीठातील ज्योतिष विभागाच्या विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. यामुळे मोठा गोंधळ उडाला असून न्यायालयाकडूनच अंधश्रद्धेला खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप नेटकऱ्यांनी केला आहे.

‘लाईव्ह लॉ’या न्यायालयीन कामकाजासंदर्भात माहिती देणाऱ्या ट्विटर हँडलवरून या संदर्भात एक ट्विट करण्यात आले आहे. यात दिलेल्या माहितीनुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठातील न्यायमूर्ती बी.आर. सिंह यांच्या एकल खंडपीठापुढे बलात्कार प्रकरणातील एका संशयीत आरोपीच्या जामिन अर्जावर सुनावणी सुरू आहे. सदर आरोपी अलाहाबाद विद्यापीठामध्ये प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहे. आरोपीने पीडित तरुणीशी लैंगिक संबंध ठेवल्यानंतर तिच्या कुंडलीत मंगळ असल्याचा दावा करत लग्नाला नकार दिला. यानंतर पीडितेने लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला.

आरोपीचा आपल्याशी लग्न करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता असे म्हणत पीडितेने प्रोफेसरविरोधीत बलात्काराची तक्रार दाखल केली. हे प्रकरण न्यायालयाने पोहोचल्यानंतर आरोपींच्या वकिलांनी बलात्काराचा आरोप फेटाळून लावत पीडितेच्या कुंडलीत मंगळ असून आशिलाच्या जिवाला धोका असल्याचा युक्तीवाद केला. मात्र पीडितेच्या कुंडलीत मंगळ नसून लग्नाचे आमिष दाखवून आरोपीने तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवल्याचे पीडितेच्या वकिलांनी म्हटले.

दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने लखनौ विद्यापीठातील ज्योतिष विभागाच्या विभाग प्रमुखांना पीडितेच्या कुंडलीत खरंच मंगळ आहे का नाही हे तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच यासाठी पक्षकारांनी त्यांच्या कुंडल्या 10 दिवसांत विभाग प्रमुखांकडे सादर कराव्यात आणि विभागप्रमुखांनी तपास पूर्ण करुन त्याबाबतचा अहवाल 3 आठवड्यांमध्ये सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

While dealing with a Bail plea of a Rape Accused, the #AllahabadHighCourt has directed the HOD (Astrology Department), Lucknow Varsity to decide whether alleged rape Victim girl is mangali by examining her Kundali.

The accused earlier refused to marry her for being a mangalik. pic.twitter.com/AZ4qVTbVDj

