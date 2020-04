अमरावतीत मृत्यू झालेला रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह

अमरावती येथील एका नागरिकाचा 2 एप्रिल रोजी इर्विन रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. या व्यक्तीचा स्वॅब अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे.

काही दिवसांपूर्वी हा नागरिक अमरावती येथील खासगी रुग्णालयात दाखल होता. या नागरिकाला न्यूमोनिया असल्याचे निदान खासगी डॉक्टरांनी केले होते. रुग्णाला श्वसनक्रियेत अडथळे येत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरून खासगी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्याला इर्विन येथे दाखल करण्याचे निश्चित झाले होते परंतु तत्पूर्वीच उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला.

A 45-year-old man who passed away on 2nd April in Amravati, Maharashtra has tested positive for #COVID19, in his test report that came today: Amravati District Collector, Shelesh Nawal

— ANI (@ANI) April 4, 2020