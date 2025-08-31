मराठा आरक्षणाची कोंडी सोडवण्यासाठी सरकार चर्चेला का येत नाही? अंबादास दानवे यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

आरक्षणाची कोंडी सोडवण्यासाठी सरकार चर्चेला का येत नाही? असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना ते असं म्हणाले आहेत.

अंबादास दानवे म्हणाले की, “आरक्षणाची कोंडी सोडवण्याची सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर ही कोंडी सुटेल. सरकारने दोन पावले पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. पण सरकार दोन पावलं पुढे येण्याऐवजी स्वतःची पावलं मागं घेत आहे.”

ते म्हणाले, “हैदाबाद आणि सातारा गॅजेट यामध्ये मराठ्यांना ओबीसी म्हटलं आहे. यात त्यांना ओबीसींचा दर्जा दिला आहे. तोच ते (मराठा आंदोलक) मागत आहेत, ते द्यायची तयारी सरकारने करावी.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Maratha Reservation Protest : मुंबईतून एकतर विजय यात्रा जाईल किंवा माझी अंत्ययात्रा – मनोज जरांगे पाटील

भाजप मतचोरी करून निवडणूक निवडणुका जिंकू इच्छिते, उत्तर प्रदेशातही मतदार यादीत घोळ; संजय सिंह यांचा आरोप

89 लाख तक्रारी दिल्या, पण पावती मिळाली नाही; मतदार यादीतील अनियमिततांवर काँग्रेसचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

देशात एचआयव्ही रुग्णसंख्या सर्वाधिक मिझोरममध्ये; 5 वर्षांत 2,996 जणांचा मृत्यू, 11 हजार नवे रुग्ण

आंदोलनासाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी पाणी आणि शौचालयाची सोय, मुंबई पालिकेची माहिती; 800 सफाई कर्मचारी तैनात

terrorist

Jammu Kashmir – जम्मू-काश्मीरच्या पूंछमध्ये दोन दहशतवाद्यांना अटक, दोन रायफलसह दारुगोळा हस्तगत

नदीच्या पुरात वाहून गेली वृद्ध व्यक्ती, यवतमाळमधला व्हिडीओ व्हायरल

पंतप्रधान मोदींनी चीनला क्लीन चीट दिली, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका

Maratha Reservation : उद्यापासून पाणीसुद्धा पिणार नाही, जरांगे पाटील यांची घोषणा