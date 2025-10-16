शिंदे गटाला ‘महाशक्ती’ने बहुदा दैवत आणि देवघर बदलण्याच्याच अटींवर चिन्ह आणि नाव दिले होते! – अंबादास दानवे

सामना ऑनलाईन
|

विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेल्या अनेक योजना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होताच बंद झाल्या, तर काही थंड बस्त्यात गेल्या. लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीवर ताण येत असून यामुळे अनेक योजनांवर फुली मारली जात आहे. याची यादीच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अंबादास दानवे यांनी शेअर केला होती. आता त्यांनी आणखी दहा योजनांची यादी शेअर केली आहे. या सर्व योजना ‘नमो’ नावाने सुरू करण्यात आल्या होत्या. यावरून अंबादास दानवे यांनी शिंदे गटावर कडाडून हल्ला चढवला आहे. शिंदे गटाला ‘महाशक्ती’ने बहुदा दैवत आणि देवघर बदलण्याच्याच अटींवर चिन्ह आणि नाव दिले होते, अशी टीका दानवे यांनी केली.

योजना बंद करणारं ‘चालू’ सरकार! शिंदेंच्या आणखी एका योजनेवर फडणवीसांची ‘फुली’, अंबादास दानवेंनी यादीच मांडली

अंबादास दानवे यांनी गुरुवारी सकाळी एक्स अकाऊंटवरून एक पोस्ट शेअर केली. यात त्यांनी शिंदे मुख्यमंत्री असताना मोदींच्या वाढदिवसाला सुरू केलेल्या आणि बंद पडलेल्या योजनांची नावे दिली आहेत.

या आणखी बंद योजना

१. नमो महिला सशक्तीकरण योजना – बंद
२. नमो कामगार कल्याण योजना – बंद
३. नमो शेततळे अभियान – बंद
४. नमो गरीब व मागासवर्गीय सन्मान योजना – बंद
५. नमो ग्राम सचिवालय योजना – बंद
६. नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा योजना – बंद
७. नमो दिव्यांग शक्ती योजना – बंद
८. नमो क्रीडा मैदान व उद्यान योजना – बंद
९. नमो शहर सौंदर्यकारण योजना – बंद
१०. नमो तीर्थस्थळ व गडकिल्ले संवर्धन योजना – बंद

या आहेत एकनाथ शिंदे यांनी १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त घोषित केलेल्या योजना! असो.. विषय हा आहे, हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे दोन जन्मदिवस शिंदेंनी (घटनाबाह्य) मुख्यमंत्री म्हणून साजरा केले. तेव्हा या कटप्रमुखांना अश्या योजना घोषित कराव्या वाटल्या नाहीत? का बरं? शिंदे गटाला ‘महाशक्ती’ने बहुदा दैवत आणि देवघर बदलण्याच्याच अटींवर चिन्ह आणि नाव दिले होते, अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंदुस्थान रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, मोदींनी दिलं आश्वासन; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 16 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मतदार याद्यांतील घोळ दूर करा, मगच निवडणुका घ्या! सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने सलग दुसऱ्या दिवशी आयोगाला घेरले, भाजपचे कार्यकर्ते मतदार याद्यांबरोबर खेळताहेत… पुरावेच समोर ठेवले!

त्रुटी आहेत तर निवडणुका का घेता? इलेक्शनपेक्षा सिलेक्शन करून मोकळे व्हा – उद्धव ठाकरे

मनसेचा दीपोत्सव; छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क लक्ष दिव्यांनी उजळणार! उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ

तिलारीच्या जंगलात नव्या प्रजातीची केसाळ गोगलगाय, ठाकरे वाईल्डलाईफ फाऊंडेशनच्या संशोधनाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल

मुंबई महापालिकेच्या 426 घरांसाठी दिवाळीत लॉटरी! आजपासून अर्ज करता येणार

बाबासाहेब पाटील यांनी गोंदियाचे पालकमंत्री पद सोडले, इंद्रनील नाईक नवीन पालकमंत्री

नायगाव बीडीडीतील 864 कुटुंबे दिवाळीनंतर नव्या घरात, ओसी मिळाली नसल्यामुळे दिवाळीचा मुहूर्त हुकणार