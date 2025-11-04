निवडणूक आयोगाने जनतेच्या भावनांची दखल घेतली नाही, अंबादास दानवे यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|

निवडणूक आयोगाने जनतेच्या भावनांची दखल घेतली नाही, अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवर केली आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना ते असं म्हणाले आहेत.

अंबादास दानवे म्हणाले आहेत की, “निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरी, निवडणूक आयोगाने जनतेचा रेटा आणि भावनांची दखल घेतली नाही. दुबार मतदारांबाबत निवडणूक आयोगाने केलेला खुलासा समर्थनीय नाही. नावे स्टार करत असतील तर तुम्हाला दुबार नावे माहीत आहेत ती गाळून टाका मग. यात मतदाराला विचारण्याची गरज नाही, जिथे मतदार राहतो तिथे त्याचे नाव असावे, आणि जिथे नाव नाही ते नाव गाळून टाकले पाहिजे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडणूक आयोगाचा कारभार ‘दस नंबरी’, दुबार तिबार नावांची जबाबदारी कोणाची? आयोगाने जबाबदारीपासून पळ काढला – हर्षवर्धन सपकाळ

शिक्षेपूर्वीच दिर्घ तुरुंगवास भोगल्याने हायकोर्टाचा दिलासा, 2011 च्या तिहेरी बॉम्बस्फोटातील आरोपीला जामीन

पुणे बाजार समिती संचालक मंडळाचा मनमानी कारभार, बैठकीत चर्चेविना ठरावाला मंजुरी; बेकायदेशीररित्या ३६ कोटी केले वर्ग

‘या’ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींसाठी होणार निवडणुका, वाचा संपूर्ण जिल्हानिहाय यादी

निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या हातचं बाहुलं झाल्याची खात्री पटली, आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवर राज ठाकरेंचा संताप

ऑनलाईन मनी गेम्सवरील बंदी हटवा; याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे उत्तर मागवले

बिबट्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम आणि स्थलांतरासंदर्भात विचार सुरू, गरज पडल्यास नरभक्षकाला ठार मारणार? – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने ‘मतचोरी’ करतायत, हा संविधानावर हल्ला आहे – राहुल गांधी

सत्ताधारी सोडून सर्वपक्षीय विरोध असताना निवडणूक घेण्याची इतकी घाई का? राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले…